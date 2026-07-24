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РФ ударила по одной из областей: ракеты и дроны повредили дома, есть пострадавшие (фото)
Ночная российская атака задела жилищный сектор и предприятия.
Ночью против 24 июля армия РФ еще раз массированно атаковала Одесскую область ракетами и ударными БПЛА. Повреждены дома. В результате обстрела травмы получили женщина и 4-летний ребенок.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
«Ночью враг еще раз массированно атаковал Одесщину: поражен жилой сектор и промышленная инфраструктура. К сожалению, пострадала женщина и ребенок», — подчеркнул чиновник.
По его словам, в результате попадания повреждена крыша многоквартирного жилого дома. Разрушены частные дома и легковые автомобили. Кроме того, получила повреждения территория одного из предприятий. Прошло без разрушений и пострадавших.
Как сообщалось, минувшей ночью РФ атаковала Одессу — под ударом оказались дома. Кроме того, в городе повреждена инфраструктура, несколько автомобилей, офисное помещение и остекление частных домов.