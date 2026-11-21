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РФ ударила по одной из западных областей: произошли разрушения и пожары (фото)
Один человек пострадал в результате российской атаки на Ровенщину.
Ночью против 21 ноября российская армия атаковала Ровенскую область. «Прилетело» по одному из предприятий.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По данным спасателей, по меньшей мере, один человек получил травмы.
«Россияне нанесли удар по гражданскому предприятию. В результате атаки разрушено здание, возник пожар», — говорится в сообщении.
В настоящее время возгорание уже ликвидировано.
Атака на Ровенщину - фото
Как сообщалось, во время вечерней атаки в Ровенскую область был поврежден объект энергетики. Без света остались десятки населённых пунктов Сарненского района.
Напомним, минувшей ночью РФ совершила массированную атаку на Украину. Российские удары повлекли за собой серьезный блекаут в 10 областях. Жесткие ограничения ввели в Прикарпатье, Львовщине, Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Закарпатье, Буковине и Хмельнитчине.