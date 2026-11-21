Атака на Ровенскую область. / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

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Ночью против 21 ноября российская армия атаковала Ровенскую область. «Прилетело» по одному из предприятий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По данным спасателей, по меньшей мере, один человек получил травмы.

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«Россияне нанесли удар по гражданскому предприятию. В результате атаки разрушено здание, возник пожар», — говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание уже ликвидировано.

Атака на Ровенщину - фото

РФ ударила по гражданскому предприятию в Ровенской области. / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

РФ ударила по гражданскому предприятию в Ровенской области. / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

РФ ударила по гражданскому предприятию в Ровенской области. / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

РФ ударила по гражданскому предприятию в Ровенской области. / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

РФ ударила по гражданскому предприятию в Ровенской области. / © Главное управление ДСНС в Ровенской области

Как сообщалось, во время вечерней атаки в Ровенскую область был поврежден объект энергетики. Без света остались десятки населённых пунктов Сарненского района.

Напомним, минувшей ночью РФ совершила массированную атаку на Украину. Российские удары повлекли за собой серьезный блекаут в 10 областях. Жесткие ограничения ввели в Прикарпатье, Львовщине, Волыни, Ровенщине, Тернопольщине, Закарпатье, Буковине и Хмельнитчине.

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Дата публикации 20:45, 20.11.26 Количество просмотров 21 500 ракет и дронов! Удар по мостам Киева, взрывы во Львове и ракеты в Польше!

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