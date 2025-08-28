РФ ударила по пассажирским поездам Интерсити+: появились фото последствий

Возгорание на объекте удалось ликвидировать

Реклама

Во время массированного удара в ночь на 28 августа Россия нанесла целенаправленный удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу «Укрзализныци». Под ударом находился, в частности, парк скоростных поездов Интерсити+.

Об этом сообщил глава УЗ Александр Перцовский.

«Интерсити, который должен был сегодня выходить на маршрут Киев-Харьков! Удар — прицельный. Исключительно гражданские пассажирские операции. Восстановим и расширим парк, несмотря ни на что. А сейчас рейсы не отменяем, на маршрут станут пассажирские вагоны, в т.ч. те, которые недавно приняли с завода», — отметил он.

Реклама

Пострадал парк скоростных поездов Интерсити+

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 августа, начиная с часу ночи, россияне интенсивно атаковали дронами Казятин, который является узловой станцией Юго-Западной железной дороги.

В ночь на 28 августа Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине, использовав «Шахеды», крылатые и баллистические ракеты, в частности «Кинжалы». Под атакой находились Киев, Виннитчина, Сумы, Запорожье.

Самые тяжелые удары РФ нанесла по Киеву — там есть погибшие и раненые.