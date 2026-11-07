РФ ударила по подстанциям, соединяющим Киев с двумя АЭС: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Этой ночью армия РФ массированно атаковала объекты энергетики в Украине. В Киевской области были совершены удары по подстанциям, которые соединяют Ровенскую и Хмельницкую атомные электростанции с Киевом и центральными регионами.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Реклама

«К трехсторонним переговорам Россия готовится, запуская баллистику по украинской критической инфраструктуре. Главная мишень удара — снова энергетика», — подчеркнул глава государства.

Реклама

По его словам, Россия совершила комбинированную атаку, применив 172 беспилотника и 36 баллистических ракет. Все ракеты были направлены по Киеву и Киевской области. Россияне ударили по подстанциям, соединяющим Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами. Повреждение энергетической инфраструктуры произошло также в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В целом, кроме столицы и Киевщины, российская армия атаковала еще 12 регионов. В результате обстрелов пострадали девять человек, среди них один ребенок.

Зеленский обратился в США

В то же время Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев рассчитывает на усиление двусторонней поддержки со стороны США, в частности, американского Конгресса.

«Когда Россия пытается толкнуть Киев — многомиллионный город — и всю страну в блекаут, нельзя оставлять Украину наедине», — заявил президент.

Реклама

Он также заявил, что поддержка Украины должна оставаться одним из приоритетов политики Вашингтона, поэтому призвал к единству обеих партий в вопросах безопасности, осуждению агрессии Кремля и усилению санкционного давления на «фюрера» Владимира Путина.

«Решимость и последовательность Америки в поддержке Украины имеют большое значение для приближения мира», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, этой ночью РФ нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты запустили ракеты, в частности «Цирконы», и 172 беспилотника. Силы противовоздушной обороны обезвредили 153 воздушных целей, из которых четыре ракеты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве ухудшилась ситуация с энергетикой. Зафиксированы существенные повреждения объектов инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях. Это привело к значительному усложнению ситуации в энергосистеме региона.

Реклама

Новость дополняется

Новости партнеров

Новости партнеров