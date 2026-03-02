- Дата публикации
РФ ударила по поезду с пассажирами: есть жертва
Россияне в очередной раз обстреляли поезд с пассажирами, убив человека.
В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда во время движения. Есть раненые и, к сожалению, жертва.
Об этом сообщил премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Последствия удара по поезду
Как констатировал Кулеба, к сожалению, один человек из-за атаки погиб.
«Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров», — детализировал Кулеба.
По его словам, на место прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо. Специалисты оперативно:
остановили поезд;
эвакуировали пассажиров;
предоставили первую медицинскую помощь пострадавшим.
Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи.
«В настоящее время организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения», — заключил министр.
Как мы писали, в пятницу, 30 января, Россия нанесла удар по железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. В Сети появились жуткие кадры атаки. На них видно, как гражданские скрывались под вагонами поездов, чтобы спастись от вражеской атаки.