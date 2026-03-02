ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2250
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по поезду с пассажирами: есть жертва

Россияне в очередной раз обстреляли поезд с пассажирами, убив человека.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Удар по поезду

Удар по поезду

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда во время движения. Есть раненые и, к сожалению, жертва.

Об этом сообщил премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Последствия удара по поезду

Как констатировал Кулеба, к сожалению, один человек из-за атаки погиб.

«Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров», — детализировал Кулеба.

По его словам, на место прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо. Специалисты оперативно:

  • остановили поезд;

  • эвакуировали пассажиров;

  • предоставили первую медицинскую помощь пострадавшим.

Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи.

«В настоящее время организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения», — заключил министр.

Как мы писали, в пятницу, 30 января, Россия нанесла удар по железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. В Сети появились жуткие кадры атаки. На них видно, как гражданские скрывались под вагонами поездов, чтобы спастись от вражеской атаки.

Дата публикации
Количество просмотров
2250
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie