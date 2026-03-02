РФ ударила по поезду с пассажирами: есть жертва

Удар по поезду

В Криворожском районе Днепропетровской области вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда во время движения. Есть раненые и, к сожалению, жертва.

Об этом сообщил премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Последствия удара по поезду

Как констатировал Кулеба, к сожалению, один человек из-за атаки погиб.

«Приносим соболезнования семье и близким. По предварительной информации, травмированы семь пассажиров», — детализировал Кулеба.

По его словам, на место прибыли спасатели ГСЧС, железнодорожники и фельдшер из ближайших станций и депо. Специалисты оперативно:

остановили поезд;

эвакуировали пассажиров;

предоставили первую медицинскую помощь пострадавшим.

Пострадавшие госпитализированы для оказания дальнейшей необходимой медицинской помощи.

«В настоящее время организуется дальнейшая перевозка всех пассажиров в пункты назначения», — заключил министр.

