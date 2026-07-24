РФ ударила по полигону во время выставки оружия под Киевом: десятки жертв — все детали трагедии

Взрыв. / © Associated Press

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Днем 24 июля российская армия нанесла удар по полигону с выставкой вооружения в Киевской области . По предварительным данным, по меньшей мере десять человек погибли, а около сотни получили травмы.

Что известно об атаке РФ и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact, участник боевых действий Валерий Боровик в эфире «Апостроф» заявил об атаке, которая, вероятно, была направлена именно на это мероприятие.

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Не думаю, что могу сейчас все рассказывать, но это был очень серьезный удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. Полагаю, официальные сообщения появятся позже. Скорее всего, удар был нанесен именно после этого события», — сказал Боровик.

В результате атаки есть погибшие, а также возникли разрушения. Однако он не стал раскрывать место удара и другим деталям этой российской атаки.

Удар по полигону — что известно о жертвах и последствиях

Генеральный прокурор Руслан Кравченко уточнил , что 10 человек погибли в результате ракетного удара, а около 100 человек получили ранения разной степени тяжести.

По факту военного преступления ОГ осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по статье «нарушение законов и обычаев войны». Кроме того, начато уголовное производство по возможному ненадлежащему исполнению служебных обязанностей во время организации и проведения мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

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«Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения», — заявил генпрокурор Кравченко.

Детали атаки РФ

Временный исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Руслан Олейник подтвердил баллистическую атаку на Бучанский район.

«Сегодня днем Россия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. Пока эта информация тщательно проверяется», — подчеркнул чиновник.

По его словам, на местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

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Украинский совет оружейников добавил, что Россия ударила по локации в Киевской области. Они отмечают, что обстоятельства удара будут устанавливаться компетентными органами.

"Сегодня в Киевской области произошел вражеский ракетный удар по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии", - говорится в заявлении.

Заметим, в Сети пишут, что объявление о проведении выставки вооружения на полигоне находилось в свободном доступе в Интернете.

Атака на полигон - реакция ПС ВСУ

Руководитель управления коммуникаций Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул , что в ВСУ уже давно действуют ограничения на проведение публичных мероприятий и массовые скопления людей из-за риска безопасности. По его словам, эти требования должны учитываться не только военными, но и гражданскими гражданами, ведь Украина находится в условиях войны.

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«Об этом нужно помнить всем, ведь мы воюющая страна. Соблюдение таких требований необходимо», — добавил Игнат.

Первые комментарии

В то же время появился лаконичный комментарий от советника президента по развитию технологических направлений обороны Сергея Бескрестнова (Флеша). Он заверил, что с ним все хорошо. Впрочем, впоследствии добавил, что его не было на выставке.

«Когда вижу риски, я на полигон не еду. Риски, по которым я не еду: отсутствие укрытия, анонс в интернете, огромное количество участников, зона досягаемости баллистики, ранний анонс места проведения», — пояснил он.

Бывший советник министра обороны Сергей Стерненко заявил , что предыдущие трагедии, в частности в 2023-м в драмтеатре Чернигова, куда «прилетели» «Искандеры» во время выставки, не стали уроком.

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«У россиян прекрасно работает не только аэроразведка. У них есть возможность делать спутниковые снимки нашей территории, они имеют многочисленную агентуру и читают соцсети и чаты», — добавил он.

Атака на Киевщину - комментарий Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил о последствиях ракетного удара баллистики по Киевской области. Впрочем, глава государства не уточнил, какой именно объект стал целью атаки. По его словам, погибли шесть человек, а десятки получили ранения.

Зеленский заметил, что спасательная операция на месте удара продолжается

Фото с места удара

Кадры с места удара.

Кадры с места удара.

Как сообщалось, в среду на столицу запустили ракеты. Воздушные силы ВСУ предупреждали о полете нескольких скоростных целей. В Киеве были слышны сильные взрывы.

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