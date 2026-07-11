РФ ударила по поликлинике: появились фото и подробности последствий

Россия атаковала медучреждение в Одесской области. / © Измаилский городской совет

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Ночью 11 июля российская армия нанесла удары по югу Одесской области. В результате атаки была повреждена поликлиника, по меньшей мере три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По предварительным данным, в медицинском заведении разбито около 60 окон и 8 дверей, уничтожено более 60% подвесного потолка.

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«Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. Пока информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

Мэром Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Придунавья. Зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей, учреждения здравоохранения и детского сада.

Атака на Измаил - фото

Россия атаковала медучреждение в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Россия атаковала медучреждение в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Россия атаковала медучреждение в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Россия атаковала медучреждение в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Россия атаковала медучреждение в Одесской области. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Как сообщалось, днем 11 июля РФ запустила баллистику. В Одессе произошли мощные взрывы и зафиксированы попадания.

Накануне вечером Россия ударила крылатыми ракетами по Одесскому порту. Во время исполнения обязанностей погиб докер-механизатор.

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