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РФ ударила по поликлинике: появились фото и подробности последствий
Россия атаковала медучреждение в Одесской области, есть разрушение, но медицинское оборудование уцелело.
Ночью 11 июля российская армия нанесла удары по югу Одесской области. В результате атаки была повреждена поликлиника, по меньшей мере три частных жилых дома и объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
По предварительным данным, в медицинском заведении разбито около 60 окон и 8 дверей, уничтожено более 60% подвесного потолка.
«Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. Пока информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.
Мэром Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру Придунавья. Зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей, учреждения здравоохранения и детского сада.
Атака на Измаил - фото
Как сообщалось, днем 11 июля РФ запустила баллистику. В Одессе произошли мощные взрывы и зафиксированы попадания.
Накануне вечером Россия ударила крылатыми ракетами по Одесскому порту. Во время исполнения обязанностей погиб докер-механизатор.