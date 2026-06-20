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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ ударила по Полтаве: раненые дети

В результате российского ракетного обстрела Полтавы пострадали четверо детей.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Полтаве 20 июня

Удар по Полтаве 20 июня

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Вечером, 20 июня, российские войска нанесли удар по Полтаве, в результате чего ранены дети.

Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.

«Количество пострадавших от вражеского обстрела детей возросло до четырех. К сожалению, еще одного ребенка каретой скорой помощи доставили в детскую городскую больницу. Врачи оказывают всем пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — отметила она.

UPD

Впоследствии Ямщикова уточнила, что количество раненых выросло до девяти. Кроме четырех детей, ранения в результате вражеского обстрела получили пятеро взрослых. Все пострадавшие госпитализированы.

/ © Труха

© Труха

/ © Труха

© Труха

Напомним, воздушную тревогу в Полтавском районе объявили в 19.49. В 20:00 Воздушные силы сообщили о ракете, которая двигалась из Харьковской области в направлении Полтавской области. Далее раздалась серия громких взрывов. Первые были слышны примерно в 20:10. Их насчитали по меньшей мере три.

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне подготовились к массированному удару.

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Дата публикации
Количество просмотров
483
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