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- Украина
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РФ ударила по Полтаве: раненые дети
В результате российского ракетного обстрела Полтавы пострадали четверо детей.
Вечером, 20 июня, российские войска нанесли удар по Полтаве, в результате чего ранены дети.
Об этом сообщила секретарь Полтавского городского совета Екатерина Ямщикова.
«Количество пострадавших от вражеского обстрела детей возросло до четырех. К сожалению, еще одного ребенка каретой скорой помощи доставили в детскую городскую больницу. Врачи оказывают всем пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь», — отметила она.
UPD
Впоследствии Ямщикова уточнила, что количество раненых выросло до девяти. Кроме четырех детей, ранения в результате вражеского обстрела получили пятеро взрослых. Все пострадавшие госпитализированы.
Напомним, воздушную тревогу в Полтавском районе объявили в 19.49. В 20:00 Воздушные силы сообщили о ракете, которая двигалась из Харьковской области в направлении Полтавской области. Далее раздалась серия громких взрывов. Первые были слышны примерно в 20:10. Их насчитали по меньшей мере три.
Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне подготовились к массированному удару.