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- Украина
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РФ ударила по предприятию одного из городов: четыре человека погибли, есть раненые
Военные предупреждали об угрозе скоростных целей Каменскому.
Ночью 5 сентября Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском Днепропетровской области. По меньшей мере, четыре человека погибли.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Ночью он заявил, что россияне атаковали одно из промышленных предприятий в Каменском. По его словам, к утру стало известно, что четыре человека погибли, еще пятеро ранены.
«Три пострадавших в больнице. Среди них 30-летняя женщина, которая находится в реанимации», — подчеркнул чиновник.
Как сообщалось, ночью местные власти сообщили, что Россия ударила по промышленному предприятию в Каменском. Воздушные силы предупреждали о скоростных целях в направлении населенного пункта.