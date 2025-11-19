ТСН в социальных сетях

РФ ударила по Прикарпатью: власти сообщили, куда целился враг и какие последствия

Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру.

Дым.

В среду, 19 ноября, российская армия атаковала Ивано-Франковскую область. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

«Враг в очередной раз нанес удар по нашей области, применив разные типы вооружения. Целью стали объекты энергетической инфраструктуры», — сообщила чиновница.

По предварительным данным, в Ивано-Франковском районе пострадали три человека, среди них двое детей. Кроме того, известно о повреждении одного домохозяйства.

Напомним, утром в Прикарпатье произошли взрывы: РФ атаковала область ракетами . В частности, было громко в городе Бурштын и в областном центре.

