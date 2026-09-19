- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1264
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по продуктовым складам большого города: вспыхнул пожар
Российские войска нанесли удар реактивным «шахедом» по объекту торговой инфраструктуры в Кривом Роге.
Сегодня вечером, 19 сентября, российские войска нанесли удар беспилотники по Кривому Рогу. В результате атаки загорелись продуктовые склады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Враг атаковал беспилотником Кривой Рог. Загорелись продуктовые склады. Информация о пострадавших уточняется», — отметил глава ОВА.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что вечером враг нанес удар реактивным шахедом по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе города.
«Приступили к аварийно-спасательной операции. Предварительно — без пострадавших», — сказал Вилкул.
Напомним, сегодня вечером российские войска нанесли удар по торговому центру в Днепре. В результате атаки четыре человека пострадали.