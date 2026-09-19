РФ ударила по продуктовым складам большого города: вспыхнул пожар

РФ в Кривом Роге влупила в продуктовые склады Фото иллюстративное / © pixabay.com

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Сегодня вечером, 19 сентября, российские войска нанесли удар беспилотники по Кривому Рогу. В результате атаки загорелись продуктовые склады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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«Враг атаковал беспилотником Кривой Рог. Загорелись продуктовые склады. Информация о пострадавших уточняется», — отметил глава ОВА.

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Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул уточнил, что вечером враг нанес удар реактивным шахедом по объекту торговой инфраструктуры в Саксаганском районе города.

«Приступили к аварийно-спасательной операции. Предварительно — без пострадавших», — сказал Вилкул.

Напомним, сегодня вечером российские войска нанесли удар по торговому центру в Днепре. В результате атаки четыре человека пострадали.

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