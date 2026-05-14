РФ ударила по промышленному предприятию в одной из областей: есть масштабные повреждения
В Полтавской области после российской атаки без газа остались сотни человек.
Ночью против 16 мая армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Кременчугскому району Полтавской области.
Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.
В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства, а также складские помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, в регионе произошло разрушение и повреждение частных домов на двух локациях.
«Информация о травмированных по состоянию на данный момент не поступала», — добавил чиновник.
В результате ночной атаки без газоснабжения остались около 1000 абонентов в нескольких населенных пунктах области.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует электроснабжение более 2000 абонентов.
Напомним, армия РФ второй день подряд массированно бьет по Украине. Этой ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности было выпущено 731 средство воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 41 ракету и 652 БпЛА.