РФ ударила по промышленному предприятию в одной из областей: есть масштабные повреждения

В Полтавской области после российской атаки без газа остались сотни человек.

Ракетный удар. / © Associated Press

Ночью против 16 мая армия Российской Федерации нанесла комбинированный удар по Кременчугскому району Полтавской области.

Об этом сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Виталий Дьяковнич.

В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства, а также складские помещения автотранспортного предприятия. Кроме того, в регионе произошло разрушение и повреждение частных домов на двух локациях.

«Информация о травмированных по состоянию на данный момент не поступала», — добавил чиновник.

В результате ночной атаки без газоснабжения остались около 1000 абонентов в нескольких населенных пунктах области.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий отсутствует электроснабжение более 2000 абонентов.

Напомним, армия РФ второй день подряд массированно бьет по Украине. Этой ночью россияне совершили комбинированную атаку с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности было выпущено 731 средство воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 41 ракету и 652 БпЛА.

