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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по пункту пропуска на границе Украины с Молдовой: есть разрушения, движение остановили (фото)

Спасатели оперативно ликвидировали последствия пожаров, однако пропуск людей и транспорта через пункт «Табаки» приостановлен.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Поврежденный ПП «Табаки» на границе с Молдовой

Поврежденный ПП «Табаки» на границе с Молдовой

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В ночь на 21 августа вражеские беспилотники атаковали Болградский и Измаильский районы Одесской области. Под ударом оказалась инфраструктура международного пункта пропуска «Табаки» на границе с Молдовой.

Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

Из-за атаки вражеских дронов «Шахед» на Болградский и Измаильский районы один из ударов пришелся на инфраструктуру международного пункта пропуска «Табаки» на границе с Молдовой. В результате атаки повреждены здания и конструкции пункта.

Возгорания, возникшие на объектах, оперативно локализовали спасатели ГСЧС Украины.

Пропуск людей и транспорта через пункт «Табаки» приостановлен. О ситуации сообщили молдавской стороне. Транспортные потоки перенаправляются в другие пункты пропуска.

Пограничники призывают учитывать временные ограничения при планировании поездок.

Поврежденный ПП «Табаки» на границе с Молдовой

Поврежденный ПП «Табаки» на границе с Молдовой

Поврежденный ПП «Табаки» на границе с Молдовой

Поврежденный ПП «Табаки» на границе с Молдовой

К слову, в ночь на 21 августа российские беспилотники атаковали село Лебяже на Харьковщине, в результате чего погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Массированный удар разрушил три частных дома, еще 20 повреждены, произошли пожары.

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