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РФ ударила по пятиэтажке под Киевом: разрушены квартиры, под завалами ищут людей (обновлено)
Спасатели эвакуируют жителей разрушенного дома в Дымере Киевской области.
В ночь на 22 ноября армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область. В поселке Дымер, что в Вышгородском районе, поврежден пятиэтажный жилой дом.
Что известно об атаке и ее последствиях — читайте на сайте ТСН.ua.
В Вышгородском районе после полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя желтого уровня продолжалась с 04:48 до 05:04. Военные предупреждали о реактивных БПЛА на севере Киевщины.
Атака на Киевщину — последствия
Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки БпЛА поврежден пятиэтажный жилой дом.
«Возник пожар и разрушены квартиры от первого до пятого этажа. Спасатели проводят эвакуацию жителей», — подчеркнул чиновник.
По словам Ткаченко, под завалами дома могут находиться люди. По данным ГСЧС, речь идет о минимум семи жителях дома.
«Пока продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор разрушенных конструкций и поиск людей», — говорится в заявлении спасателей.
Кроме того, взрывной волной повреждено здание расположенного рядом детского сада и помещения магазина.
Что известно о пострадавших
Впоследствии местные власти сообщили, что пострадали два человека, среди них — ребенок.
Подросток получил множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали. Пострадавшая 22-летняя девушка получила резаные раны стопы. Медики оказали ей помощь на месте», — подчеркнул чиновник.
Фото последствий
На месте работают подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи.
Напомним, ночью против 20 ноября РФ совершила массированную атаку на Киевщину. В частности, в Броварском районе в результате были повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.
Кроме того, под прицелом находился Бучачский район. Были травмированы два человека.