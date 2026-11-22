В поселке Дымер разрушен жилой дом. / © ГСЧС в Киевской области

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В ночь на 22 ноября армия РФ атаковала беспилотниками Киевскую область. В поселке Дымер, что в Вышгородском районе, поврежден пятиэтажный жилой дом.

Что известно об атаке и ее последствиях — читайте на сайте ТСН.ua.

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В Вышгородском районе после полуночи несколько раз объявляли воздушную тревогу. Последняя желтого уровня продолжалась с 04:48 до 05:04. Военные предупреждали о реактивных БПЛА на севере Киевщины.

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Атака на Киевщину — последствия

Глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате атаки БпЛА поврежден пятиэтажный жилой дом.

«Возник пожар и разрушены квартиры от первого до пятого этажа. Спасатели проводят эвакуацию жителей», — подчеркнул чиновник.

По словам Ткаченко, под завалами дома могут находиться люди. По данным ГСЧС, речь идет о минимум семи жителях дома.

«Пока продолжаются аварийно-спасательные работы, разбор разрушенных конструкций и поиск людей», — говорится в заявлении спасателей.

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Кроме того, взрывной волной повреждено здание расположенного рядом детского сада и помещения магазина.

Что известно о пострадавших

Впоследствии местные власти сообщили, что пострадали два человека, среди них — ребенок.

Подросток получил множественные осколочные ранения руки. Его госпитализировали. Пострадавшая 22-летняя девушка получила резаные раны стопы. Медики оказали ей помощь на месте», — подчеркнул чиновник.

Фото последствий

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В поселке Дымер разрушен жилой дом. / © ГСЧС в Киевской области

В поселке Дымер разрушен жилой дом. / © ГСЧС в Киевской области

В поселке Дымер разрушен жилой дом. / © ГСЧС в Киевской области

В поселке Дымер разрушен жилой дом. / © ГСЧС в Киевской области

На месте работают подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи.

Напомним, ночью против 20 ноября РФ совершила массированную атаку на Киевщину. В частности, в Броварском районе в результате были повреждены два офисно-административных здания предприятий, частный дом и автомобиль.

Кроме того, под прицелом находился Бучачский район. Были травмированы два человека.

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