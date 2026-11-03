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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
2 мин

РФ ударила по школе, где скрывались люди: 29 погибших, еще полсотни пропали без вести — жуткие подробности

Девять бомб попали в укрытие в Камышевасе, где находились люди.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области.

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Запорожская ОВА

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Вечером 2 ноября армия РФ массированно атаковала КАБами Камышеваху Запорожской области. Одна из авиабомб попала в гуманитарный хаб, служивший укрытием для местных жителей. Число жертв растет.

Что известно об атаке и последствиях — читайте на ТСН.ua.

По данным властей, россияне сбросили на центр поселка Камышеваха по меньшей мере девять управляемых авиабомб ФАБ-3000. Одна попала в гуманитарный хаб, который местные жители использовали в качестве укрытия. Под завалами оказались находившиеся там гражданские, полицейские и спасатели, которые несли службу.

Сегодня, 3 ноября, в Запорожской области объявили День траура по погибшим в результате российских авиаударов.

Атака на Камышевахе — что известно о жертвах

Т.В.о главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил, что по состоянию на утро 3 ноября количество погибших возросло до 29 человек. Пятеро человек получили ранения. Кроме того, 48 человек считаются пропавшими без вести.

В настоящее время на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы и искать людей.

«Масштаб трагедии страшен. По каждой цифре — человеческая жизнь, семья, потерявшая самых дорогих, или до сих пор ожидающая известие о близких», — подчеркнул чиновник.

Фото последствий

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Войска РФ нанесли несколько авиаударов по поселку Камышеваха Запорожской области. / © Национальная полиция Украины

Напомним, 2 ноября российские войска нанесли серии авиаударов по поселку Камышеваха. Под обстрелы попала школа, которую использовали для гуманитарных нужд и где местным жителям оказывали помощь. После первого удара оккупанты атаковали повторно — сбросили еще девять авиабомб непосредственно по укрытию, где находились люди.

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