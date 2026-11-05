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Огонь и столбы дыма под Киевом: РФ атаковала логистическую инфраструктуру — шокирующие кадры
После обстрела вблизи Киева вспыхнули сильнейшие пожары.
Войска РФ 5 ноября снова атаковали логистическую инфраструктуру Киевской области. В результате обстрела в Бучанском районе возник сильный пожар. Травмировался один человек.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Пожар уже удалось локализовать. В настоящее время чрезвычайники проливают очаги возгорания и разбирают поврежденные конструкции.
«На месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы», — говорится в сообщении.
Кадры последствий удара РФ по Буче
Напомним, ночью в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание на территории склада.