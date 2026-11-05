Огонь и столбы дыма под Киевом: РФ атаковала логистическую инфраструктуру — шокирующие кадры

Атака в Киевскую область.

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Войска РФ 5 ноября снова атаковали логистическую инфраструктуру Киевской области. В результате обстрела в Бучанском районе возник сильный пожар. Травмировался один человек.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Пожар уже удалось локализовать. В настоящее время чрезвычайники проливают очаги возгорания и разбирают поврежденные конструкции.

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«На месте работают спасатели Бучанского и других районов области. Привлечены дополнительные силы», — говорится в сообщении.

Кадры последствий удара РФ по Буче

Россияне ударили по логистической инфраструктуре в Бучанском районе

Россияне ударили по логистической инфраструктуре в Бучанском районе

Россияне ударили по логистической инфраструктуре в Бучанском районе

Россияне ударили по логистической инфраструктуре в Бучанском районе

Россияне ударили по логистической инфраструктуре в Бучанском районе

Россияне ударили по логистической инфраструктуре в Бучанском районе

Напомним, ночью в Киевской областной военной администрации сообщили, что в Бучанском районе в результате атаки произошло возгорание на территории склада.

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