Атака в Киевскую область. Фото: Антон Овсеенко

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В ночь на 28 августа российские БпЛА атаковали Белогородскую общину в Киевской области. Попадания произошли в складские помещения «Новой почты» и производственный объект, расположенный рядом в Святопетровском.

Об этом сообщил глава общины Антон Овсиенко.

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«Сегодня враг применяет тактику повторных ударов. Почти через час после первого попадания, уже при ликвидации пожара, по этой локации были нанесены еще два удара. Спасатели успели отойти к более безопасному месту», — подчеркнул чиновник.

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Сейчас идет ликвидация последствий ночной атаки. По словам Овсеенко, информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Атака на «Новую почту» — заявление компании

В то же время в компании «Новая почта» добавили, что в Киевской области дрон уничтожил сортировочное депо. Сотрудники живы.

Кроме того, этой ночью были уничтожены сортировочные центры в Сумах. Россияне сбросили четыре КАБа на терминал в областном центре. Также были повреждены три грузовика.

Атака на Киевщину. Фото: Антон Овсеенко.

Атака на Киевщину. Фото: Антон Овсеенко.

Последствия атаки

После «прилетов» возник пожар, поэтому в районе сейчас наблюдается значительное задымление. Власти призывают жителей близлежащих территорий закрыть окна, по возможности не выходить без нужды на улицу.

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Кроме того, в течение дня временно ограничат движение на улице Киевской — в направлении города Боярка.

Ограничения движения будут действовать на части улиц Индустриальная и Чорновила в Святопетровском.

Напомним, накануне, 27 августа, РФ ударила баллистикой по складам под Киевом. Было атаковано помещение в Борисполе и Фастовском районе. В частности, разрушен склад Roshen, распределительные центры сети магазинов бытовой техники Comf и сети мультимаркетов «Аврора».

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