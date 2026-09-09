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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1 мин

РФ ударила по составу в Харькове: в Холодногорском районе вспыхнул пожар

РФ ударила по составу в Харькове: в Холодногорском районе вспыхнул пожар

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Харькове зафиксировали попадание в складское здание в Холодногорском районе.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

По его словам, в результате удара на месте возник пожар.

Другие последствия атаки, в частности информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений, уточняются.

Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".

Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.

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