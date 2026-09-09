РФ ударила по составу в Харькове: в Холодногорском районе вспыхнул пожар

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В Харькове зафиксировали попадание в складское здание в Холодногорском районе.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .

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По его словам, в результате удара на месте возник пожар.

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Другие последствия атаки, в частности информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений, уточняются.

Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".

Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.

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