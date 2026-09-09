- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по составу в Харькове: в Холодногорском районе вспыхнул пожар
РФ ударила по составу в Харькове: в Холодногорском районе вспыхнул пожар
В Харькове зафиксировали попадание в складское здание в Холодногорском районе.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов .
По его словам, в результате удара на месте возник пожар.
Другие последствия атаки, в частности информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений, уточняются.
Напомним, 8 сентября днем Киев был атакован ракетами . В частности, было зафиксировано попадание в офисы телеканалов "Мы - Украина" и "Мы - Украина +".
Жуткие кадры из столицы облетели Сеть. В частности, в Соломенском районе после российской атаки девочка каталась на качелях на детской площадке всего в 50 м от охваченного огнем здания.