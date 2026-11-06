РФ ударила по спортивному комплексу — что известно о "прилете" и пострадавшей

Последствия атаки

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Сегодня, 6 ноября, россияне нанесли удар по Каменскому. Есть пострадавшая.

Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины Александр Ганжа.

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«Поврежден спортивный комплекс. Там загорелся пожар. Пострадала 60-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс», — коротко отметил он.

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Отметим, что с вечера 5 ноября до утра следующего дня российские войска атаковали Украину 227 беспилотниками. ПВО обезвредила 196 из них, в том числе 70 реактивных «Шахедов». Однако в 14 местах фиксируют попадание, в восьми — падение обломков. В частности, под ударом ночью находилась Кировоградщина. Там пострадали три человека, разрушен частный дом.

Напомним, российские войска атаковали Винницу. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, а взрывная волна выбила окна в частных и многоквартирных домах.

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