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- Украина
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РФ ударила по спортивному комплексу — что известно о "прилете" и пострадавшей
Российские войска нанесли удары беспилотниками по городу Каменское на Днепропетровщине.
Сегодня, 6 ноября, россияне нанесли удар по Каменскому. Есть пострадавшая.
Об этом сообщил глава ОВА Днепропетровщины Александр Ганжа.
«Поврежден спортивный комплекс. Там загорелся пожар. Пострадала 60-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс», — коротко отметил он.
Отметим, что с вечера 5 ноября до утра следующего дня российские войска атаковали Украину 227 беспилотниками. ПВО обезвредила 196 из них, в том числе 70 реактивных «Шахедов». Однако в 14 местах фиксируют попадание, в восьми — падение обломков. В частности, под ударом ночью находилась Кировоградщина. Там пострадали три человека, разрушен частный дом.
Напомним, российские войска атаковали Винницу. В результате обстрела повреждены объекты критической инфраструктуры, а взрывная волна выбила окна в частных и многоквартирных домах.