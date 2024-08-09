РФ ударила по супермаркету в Константиновке: есть погибшие и много раненых (ужасные фото, видео)

Россияне ударили по людному месту из артиллерии.

В пятницу, 9 августа, российская оккупационная армия ударила по супермаркету в Константиновке Донецкой области. Сначала было известно о четырех убитых, но их количество растет. Также увеличивается число травмированных. Поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Россияне обстреляли город из ствольной артиллерии, попали в супермаркет. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь

"Это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей, очередной акт террора от россиян. На месте работают полиция, спасатели, медики и все ответственные службы", – говорится в сообщении руководителя ОВА.

На ужасную такую оккупантов отреагировали в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что "Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает".

"Удар по супермаркету в Константиновке – очередной террор россиян. Война с гражданскими – это все, что они умеют", – подчеркнул он.

Последствия атаки россиян

Россия коварно ударила по людному месту в Константиновке. Фото: Вадим Филашкин.

Российская армия ударила по супермаркету в Константиновке. Фото: Вадим Филашкин.

Россияне ударили по местному супермаркету по артиллерии. Фото: Вадим Филашкин.

В результате атаки России есть погибшие и раненые. Фото: Вадим Филашкин.

РФ коварно обстреляла супермаркет в Константиновке

Напомним, в четверг, 9 августа, россияне утром обстреляли Константиновку. Они попали в частный сектор. В результате обстрела погибли два человека.

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