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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по телерадиокомпании и энергетике в одной из областей: вспыхнули пожары — первые детали

На месте удара возник пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Оккупанты атаковали Полтавщину

Оккупанты атаковали Полтавщину / © Associated Press

Сегодня, 22 октября, россияне ударили ударными дронами по зданию частной телерадиокомпании в Кременчуге. Под удар попала также энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.

«В Кременчуге вражеский БпЛА атаковал здание частной телерадиокомпании. Произошел пожар. Предварительно люди не пострадали», — отметил он.

Кроме того, в Кременчугском районе зафиксировано попадание БпЛА по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших.

Напомним, российские оккупанты атаковали беспилотниками Ровенскую область и попали по заведению торговой сети «Метро».

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