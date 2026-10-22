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- Украина
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РФ ударила по телерадиокомпании и энергетике в одной из областей: вспыхнули пожары — первые детали
На месте удара возник пожар. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня, 22 октября, россияне ударили ударными дронами по зданию частной телерадиокомпании в Кременчуге. Под удар попала также энергетическая инфраструктура.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Дьяковнич.
«В Кременчуге вражеский БпЛА атаковал здание частной телерадиокомпании. Произошел пожар. Предварительно люди не пострадали», — отметил он.
Кроме того, в Кременчугском районе зафиксировано попадание БпЛА по объекту энергетической инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших.
Напомним, российские оккупанты атаковали беспилотниками Ровенскую область и попали по заведению торговой сети «Метро».