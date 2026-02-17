РФ ударила по ТЭС одного из городов: энергетики сообщили о последствиях

Энергетика / © Министерство энергетики и угольной промышлености

В ночь на 17 февраля враг нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Наибольшие повреждения получила ТЭС — оборудование требует длительного восстановления.

Об этом сообщает ДТЭК.

По информации энергетиков, последствия крайне серьезны, а восстановительные работы могут затянуться.

«Разрушения очень серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние».

Специалисты работают на месте попаданий, разбирают завалы и оценивают масштаб повреждений. Первоочередная задача — возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.

Ранее стало известно, что Бурштынская ТЭС остановилась , люди без тепла и воды.

Власти проинформировали о ситуации, подчеркнув, что прилагается максимум усилий для стабилизации ситуации.

«Тепла сейчас нет, на станции ситуация очень сложная, но, согласно регламенту по чрезвычайным ситуациям, мы должны тепло подать в течение 48 часов», — сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин.