РФ ударила по ТЭС одного из городов: энергетики сообщили о последствиях
Российские войска ночью снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины. Под ударом оказалась тепловая электростанция, зафиксированы значительные разрушения.
В ночь на 17 февраля враг нанес разрушительные удары по энергетической инфраструктуре Одессы. Наибольшие повреждения получила ТЭС — оборудование требует длительного восстановления.
Об этом сообщает ДТЭК.
По информации энергетиков, последствия крайне серьезны, а восстановительные работы могут затянуться.
«Разрушения очень серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в трудоспособное состояние».
Специалисты работают на месте попаданий, разбирают завалы и оценивают масштаб повреждений. Первоочередная задача — возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры и как можно быстрее ликвидировать последствия атаки.
Ранее стало известно, что Бурштынская ТЭС остановилась , люди без тепла и воды.
Власти проинформировали о ситуации, подчеркнув, что прилагается максимум усилий для стабилизации ситуации.
«Тепла сейчас нет, на станции ситуация очень сложная, но, согласно регламенту по чрезвычайным ситуациям, мы должны тепло подать в течение 48 часов», — сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин.