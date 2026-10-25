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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по ТЭС, подстанциям и угольным шахтам: Зеленский сообщил о последствиях ночной атаки

По данным президента Украины, повреждения зафиксированы в девяти областях.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Только за эту неделю Россия выпустила по Украине около 1600 управляемых авиабомб, 48 ракет разных типов, в том числе баллистических, и почти 2300 ударных дронов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«К сожалению, почти каждый день погибшие и раненые от этих жестоких ударов. Вечером в результате российских обстрелов Днепровщины погибли четыре человека. Еще 22 ранены, среди них 11-летняя девочка. В Виннице российский дрон ударил по многоэтажке. Шесть человек ранены. В Харькове россияне сначала ударили по строительному гипермаркету, а затем нанесли циничный повторный удар по прибывшим на место экстренным службам. Ранены спасатели», — отметил он.

По словам президента, были этой ночью также удары по ТЭС, подстанциям, угольным шахтам, зернохранилищам, торговым центрам и почтовому терминалу. Есть повреждения в девяти областях.

Атака по Украине 25 октября — что известно

Российские войска в ночь на воскресенье, 25 октября, атаковали территорию Украины 153 ударными БпЛА типа Shahed (92 из них реактивные), S8000 Бандероль/Дань-Т, «Гербера» и дронами-имитаторами типа Пародия.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на девяти локациях.

Россияне атаковали Запорожье, попали в торговый объект. В Днепре снова нанесли удары по критической инфраструктуре.

Кроме того, враг нанес удар дроном по Новобаварскому району. А в Деснянском районе Киева падение обломков БпЛА в лесополосе.

В Киеве из-за аварии в частях Голосеевского, Шевченковского и Соломенского районов ввели аварийные отключения света из-за аварии.

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