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РФ ударила по ТЭЦ в Одесской области: что известно о последствиях атаки
РФ атаковала теплоэлектроцентраль в Одесской области ракетами и дронами.
Российские войска совершили комбинированную атаку на критическую инфраструктуру Одесщины вечером 31 августа. Под ударом врага оказалась Одесская теплоэлектроцентраль, входящая в Группу Нафтогаз.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Россия атаковала Одесскую ТЭЦ — что известно
Отмечается, что из-за обстрела на станции повреждено главное и вспомогательное оборудование. Сейчас там разбирают завалы, после чего специалисты осмотрят технику, чтобы оценить разрушение и спланировать ремонт.
В Группе Нафтогаз подчеркивают, что работают в тесной координации с профильными службами и местными властями.
«Наш приоритет сейчас — оперативно оценить техническое состояние станции и подготовить решения по дальнейшим работам. Все необходимые действия выполняем в координации с ответственными службами и местными властями», — отметил исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.
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Напомним, Одесса и Одесская область оказались под массированной атакой со стороны России вечером 31 августа. В городе были проблемы с электроснабжением. Из-за атаки пострадала инфраструктура.
Ранее мы писали, что житель поврежденного российского атакой дома в Борисполе на Киевщине Александр поделился пережитым во время удара в ночь на 1 сентября. Мужчина рассказал о разрушениях и раненых соседях.