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- Украина
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РФ ударила по торговому центру в большом областном центре: первые подробности
В Запорожье торговый центр попал во российский удар.
Российская оккупационная армия в четверг, 2 июля, снова нанесла удары по Запорожье. Прошло без пострадавших, но есть попадания.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Вражеским ударом поврежден торговый центр в одном из районов областного центра.
По предварительной информации, изуродована задняя часть здания», — подчеркнул чиновник.
Напомним, утром в Запорожье произошли взрывы. В городе зафиксировано попадание. По меньшей мере, одна женщина получила травмы.
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