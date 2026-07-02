РФ ударила по торговому центру в большом областном центре: первые подробности

Дым. / © Associated Press

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Российская оккупационная армия в четверг, 2 июля, снова нанесла удары по Запорожье. Прошло без пострадавших, но есть попадания.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Вражеским ударом поврежден торговый центр в одном из районов областного центра.

По предварительной информации, изуродована задняя часть здания», — подчеркнул чиновник.

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Напомним, утром в Запорожье произошли взрывы. В городе зафиксировано попадание. По меньшей мере, одна женщина получила травмы.

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