ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3384
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по торговому центру в большом областном центре: первые подробности

В Запорожье торговый центр попал во российский удар.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Дым.

Дым. / © Associated Press

Российская оккупационная армия в четверг, 2 июля, снова нанесла удары по Запорожье. Прошло без пострадавших, но есть попадания.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Вражеским ударом поврежден торговый центр в одном из районов областного центра.
По предварительной информации, изуродована задняя часть здания», — подчеркнул чиновник.

Напомним, утром в Запорожье произошли взрывы. В городе зафиксировано попадание. По меньшей мере, одна женщина получила травмы.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
3384
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie