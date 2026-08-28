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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1237
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по ТЦ в одном из областных центров: первые детали

Во время воздушной тревоги, которую объявили из-за беспилотников, в Харькове произошли взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака РФ.

Атака РФ. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Днем 28 августа российская армия ударила по Харькову. Захватчики атаковали торговый центр.

Что известно об атаке в областном центре читайте в материале ТСН.ua.

В Харьковском районе с 08:31 раздаются сирены. Военные предупреждали о реактивном БпЛА в направлении города. Около 10:50 в Харькове произошел взрыв.

Удар по ТЦ в Харькове — что известно

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали торговый центр в Киевском районе.

Атаку на Харьков подтвердил и глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, специалисты выясняют все обстоятельства «прилета».

В то же время, местные Телеграмм-каналы публикуют фото, на которых виден пожар и дым на месте удара.

Дым после взрывов в Харькове. / © Труха

Дым после взрывов в Харькове. / © Труха

Напомним, вчера днем, 27 августа, российские оккупанты также атаковали ТЦ в Харькове. Под прицелом оказалось заведение в Основянском районе. Погиб 40-летний мужчина. Несколько человек получили травмы.

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