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РФ ударила по ТЦ в одном из областных центров: первые детали
Во время воздушной тревоги, которую объявили из-за беспилотников, в Харькове произошли взрывы.
Днем 28 августа российская армия ударила по Харькову. Захватчики атаковали торговый центр.
Что известно об атаке в областном центре читайте в материале ТСН.ua.
В Харьковском районе с 08:31 раздаются сирены. Военные предупреждали о реактивном БпЛА в направлении города. Около 10:50 в Харькове произошел взрыв.
Удар по ТЦ в Харькове — что известно
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что россияне атаковали торговый центр в Киевском районе.
Атаку на Харьков подтвердил и глава ОВА Олег Синегубов. По его словам, специалисты выясняют все обстоятельства «прилета».
В то же время, местные Телеграмм-каналы публикуют фото, на которых виден пожар и дым на месте удара.
Напомним, вчера днем, 27 августа, российские оккупанты также атаковали ТЦ в Харькове. Под прицелом оказалось заведение в Основянском районе. Погиб 40-летний мужчина. Несколько человек получили травмы.