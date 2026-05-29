РФ ударила по турецкому судну в море: вспыхнул пожар, пострадал экипаж — детали

РФ атаковала беспилотниками турецкое судно возле Одесской области.

Атака на судно. / © Facebook/ВМС ВС Украины

Дополнено новыми материалами

Ночью против 29 мая российские войска нанесли удары беспилотниками по турецкому судну, направлявшемуся в Турцию из Одесской области. Пострадали два человека.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

«РФ нанесла целенаправленный удар по турецкому судну. Враг с помощью БпЛА атаковал сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турции) следовал из одного из портов Одесщины в Турцию с грузом на борту», — говорится в сообщении.

Российский дрон попал в надстройку судна. Возник пожар, который уже удалось локализовать.

В результате удара ранения получили двое членов экипажа. Их эвакуировали катера украинских военных и доставили в медицинское учреждение.

Напомним, ночью против 18 мая россияне атаковали дроном торговое судно КНР с китайским экипажем, которое находилось в украинских территориальных водах и собиралось идти в Китай. Мы ехали без жертв и раненых.

В тот же день Россия уготовила еще три иностранных гражданских судна . На момент атаки они двигались в порты Одесской области. В частности, под прицелом оказался водный транспорт под флагами Панамы, Гвинеи-Бисау и Маршалловых островов.

