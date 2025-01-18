РФ ударила по Украине баллистикой и беспилотниками: что удалось сбить силам ПВО и куда целил враг

Ночью против 18 января 2025 года российские войска атаковали Украину 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. 14 из них – локационно потеряно. Также захватчики применили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23". Уничтожены две ракеты и 24 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбыт двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 на Киевщине и 24-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

В Командовании отметили, что в результате вражеского удара по Киеву погибли люди. Сбитые силами ПВО баллистические ракеты рухнули в Шевченковском районе города. Частично разрушено производственное здание предприятия, повреждены дома, вход в метро, автомобили и магистральный водопровод.

Тем временем в Запорожье продолжаются поисковые работы. Есть потерпевшие. Им оказывается помощь. Противник ударил баллистикой по одному из предприятий города, также повреждены дома и транспортные средства.

Заметим, по информации военных, беспилотниками россияне атаковали по направлениям: Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, а пуски баллистики совершили из Воронежской и Брянской области областей.

Напомним, утром 18 января произошел обстрел Киева баллистикой. В результате атаки погибли четыре человека, еще трое получили ранения. На Лукьяновке – значительные разрушения.

РФ ударила баллистикой по Киеву

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