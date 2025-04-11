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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по Украине баллистикой и "Шахедами": сколько целей удалось сбить

Ракету враг запустил по Днепру.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
ПВО.

ПВО.

В течение суток армия РФ атаковала баллистической ракетой Днепра, а также 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 24 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 24 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 13 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны", - говорится в сообщении военных.

В результате российской атаки пострадали Днепропетровская, Донецкая и Житомирская области.

Отмечается, что баллистикой россияне ударили из Ростовской области, а беспилотниками - из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, ночью в Кропивницком прогремела серия взрывов. Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников.

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