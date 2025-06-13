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- Украина
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РФ ударила по Украине баллистикой и "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить
Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Донецкая область и Днепропетровщина.
Ночью против 13 июня российская армия атаковала Украину 55 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям, а также четырьмя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью основными направлениями воздушного удара были Харьковщина, Донецкая область и Днепропетровщина. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в девяти локациях.
"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БпЛА типа Shahe на севере, востоке и юге страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локационно потеряно", - говорится в сообщении.
Отметим, что ночью россияне атаковали беспилотниками по направлениям Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а баллистическими ракетами – из Воронежской и Ростовской областей.
Напомним, ночью группа дронов атаковала Украину. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.