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РФ ударила по Украине баллистикой, крылатой ракетой и "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить

РФ ударила по Украине баллистикой, крылатой ракетой и "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить

Ракетный удар по Украине. Коллаж ТСН. / Фото: ТСН.ua

Силы ПВО сбили крылатую ракету.

В ночь на 8 марта российские военные атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23" и одной крылатой ракетой "Искандер-К", а также 145 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. ПВО уничтожило одну ракету и 79 дронов. 54 вражеские БпЛА-имитаторы локационно потеряны.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Подтверждено сбыт крылатой ракеты "Искандер-К" и беспилотников в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

По информации Командования, в результате российской атаки пострадали Донбасса, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина.

Отмечается, что этой ночью россияне нанесли ракетные удары с территории Ростовской области, а беспилотники — по направлениям Миллерово, Курска, Шаталова, Брянска, Приморско-Ахтарска и Чауды в Крыму.

Напомним, сегодня утром в Николаеве произошли взрывы. В ряде областей была воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

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