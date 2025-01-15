РФ ударила по Украине баллистикой, крылатыми ракетами и дронами: сколько целей удалось сбить

В среду, 15 января, армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО уничтожили 30 ракет и 47 БПЛА, еще 27 беспилотников не достигли целей.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Украинские воздушные силы обнаружили 117 воздушных целей российских войск. Оккупанты выпустили:

одну баллистическую ракету Искандер-М/KN: район пуска – Белгородская область;

баллистическую ракету район пуска – Белгородская область; семь крылатых ракет Х-22/32 из самолетов Ту-22М3: район пусков – Тульская область;

крылатых ракет из самолетов Ту-22М3: район пусков – Тульская область; четыре крылатых ракеты "Калибр" — из акватории Черного моря;

крылатых ракеты — из акватории Черного моря; 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс: район пусков – Волгоградская область;

крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95мс: район пусков – Волгоградская область; четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69 из самолетов тактической авиации: район пусков — Белгородская область;

управляемых авиационных ракеты из самолетов тактической авиации: район пусков — Белгородская область; 74 ударных БпЛА "Shahed" и дронов-имитаторов разных типов: из районов Брянска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 10.30 подтверждено убыток 77 воздушных целей:

23 крылатых ракет Х-101, Х-55см;

трех крылатых ракет "Калибр";

четырех управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

47 ударных БпЛА "Shahed"/дроны-имитаторы разных типов.

В Командовании отмечают: не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей.

"Противник атаковал объекты украинской энергетики. В частности, газовую инфраструктуру в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", — добавили ПС.

Напомним, сегодня утром РФ совершила массированную атаку по Украине. В разных уголках страны раздавались взрывы и зафиксированные попадания. Были введены экстренные отключения света.

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