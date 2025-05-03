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- Украина
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РФ ударила по Украине дронами и ракетами: какие регионы приняли вражеский удар
Ночью, 3 мая, оккупанты выпустили ударные дроны и «Искандеры». Взрывы раздавались в ряде областей.
В ночь на 3 мая 2025 года россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.
О последствиях сообщили Воздушные силы Украины.
«Противник атаковал двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Ростовской области и Крыма, 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 77 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
«73 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об атаке по Харькову. Больше об этом читайте в новости.