РФ ударила по Украине "Искандерами" и продолжает массированную атаку дронами: где и куда летит

РФ терроризирует украинцев / © Associated Press

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В ночь на 11 июня российские войска осуществляют комбинированную воздушную атаку по Украине с применением ракет, управляемых авиабомб и ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Белгородской области, а также 221 ударным БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“, „Италмас“ и дронами-имитаторами типа „Пародия“, — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 враждебных БпЛА типа на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.



Атака продолжается, в воздушном пространстве — враждебные БпЛА.

Куда летят дроны:

Реактивные БпЛА по акватории Черного моря на Одесчину, курсом на Черноморск

БпЛА на Харьковщине мимо н.п.Коломак в направлении Полтавщины

Напомним, российские захватчики ночью атаковали баллистическими ракетами Украины. В частности, в Полтаве прогремели мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

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