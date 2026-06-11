- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1777
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по Украине "Искандерами" и продолжает массированную атаку дронами: где и куда летит
Россияне запустили по Украине дроны и ракеты — и это еще не все.
В ночь на 11 июня российские войска осуществляют комбинированную воздушную атаку по Украине с применением ракет, управляемых авиабомб и ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал двумя баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Белгородской области, а также 221 ударным БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“, „Италмас“ и дронами-имитаторами типа „Пародия“, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 враждебных БпЛА типа на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракет и 21 ударного БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве — враждебные БпЛА.
Куда летят дроны:
Реактивные БпЛА по акватории Черного моря на Одесчину, курсом на Черноморск
БпЛА на Харьковщине мимо н.п.Коломак в направлении Полтавщины
Напомним, российские захватчики ночью атаковали баллистическими ракетами Украины. В частности, в Полтаве прогремели мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.