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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по Украине ракетами и дронами: какие регионы пострадали

ПВО работала на ряде областей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне снова использовали ударные дроны

Россияне снова использовали ударные дроны / © Associated Press

В ночь на 19 апреля 2025 года российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами наземного, воздушного базирования и ударными БпЛА.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил было обнаружено и осуществлено сопровождение 95 средств воздушного нападения противника — 8 ракет разных типов и 87 ударных БПЛА (беспилотников-имитаторов других типов), в частности:

  • 3 баллистических ракеты «Искандер-М» (район пуска — Крым)

  • 2 противокорабельные ракеты «Оникс» (район пуска — Крым)

  • 3 противорадиолокационные ракеты Х-31П

  • 87 ударных БпЛА типа «Shahed» и дронов-имитаторов других типов (районы пусков — Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — Крым)

«По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 33 ударных БПЛА типа „Shahed“ (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и стране. 36 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Одесчина, Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Запорожье», — говорится в сообщении.

Напомним, в Харькове беспилотник попал в частный сектор.

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