РФ ударила по Украине ракетами и дронами: куда ударил враг и сколько воздушных целей сбило ПВО

В результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома и автомобили.

Ночью против 15 ноября армия РФ нанесла удары двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 по Одесской области. Также оккупанты атаковали Украину 29 ударными беспилотниками "Shahed". ПВО уничтожило 25 дронов и одну ракету.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Ракеты Х-59/69, которыми войска РФ атаковали Одесскую область, выпустили из акватории Черного моря. Дроны летели из района Приморско-Ахтарска.

"По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие одной управляемой авиационной ракеты Х-59/69 и 25-ти ударных БпЛА. Подавляющее большинство воздушных целей сбито в Одесской области. Также противовоздушная оборона работала в Николаевской, Кировоградской и Тернопольской областях", — говорится в сообщении ПС.

Отмечается, что в результате вражеской атаки в Одессе повреждены дома, автомобили и имущество граждан.

Как сообщалось, утром 15 ноября в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95. Мониторинговые каналы около 8:30 стало известно, что произошли пуски ракет Х-101.

Читайте также: