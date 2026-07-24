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- Украина
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РФ ударила по Украине ракетами из Черного моря и роем дронов, есть попадания: что и куда до сих пор летит
ПВО обезвредила четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 БпЛА на севере, юге и востоке страны.
В ночь на 24 июля россияне устроили воздушную атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства над акваторией Черного моря и 180 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа „Пародия“, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено четыре управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 160 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.
«Зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА», — добавили в ведомстве.
Что в небе сейчас
БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Одесчину (Черноморск/Овидиополь)
БпЛА по направлению Харькова
БпЛА на Черниговщине мимо Славутича, курс — южный
Реактивный БпЛА из Днепропетровщины на Полтавщину курсом на Кобеляки
Пуски КАБ на Сумщину
В настоящее время в ряде областей раздается воздушная тревога.
Напомним, оккупанты нанесли очередной удар по топливной инфраструктуре Житомирщины, атаковав объект в Житомире.