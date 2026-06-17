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РФ ударила по Украине реактивными дронами по нескольким направлениям, атака еще продолжается: где и летящая
К сожалению, есть попадание российских дронов. Атака БПЛА продолжается.
Россия атаковала Украину из различных направлений ударными БпЛА и дронами-имитаторами в течение вечера 16 и ночи 17 июня. По состоянию на утро вражеская атака продолжается.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Какие БпЛА атаковали регионы Украины
Согласно официальным сообщениям, начиная с вечера 16 июня и в течение ночи 17 июня, Россия атаковала Украину разными типами дронов:
119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),
Гербера,
Италмас,
дронами-имитаторами типа «Пародия».
Откуда летели дроны на Украину
Дроны летели по направлениям:
Брянск,
Курск,
Миллерово,
Орел — рф,
Чауда — ТОТ АР Крым.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, есть попадание русских дронов. Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6-х.
Атака РФ продолжается: какие регионы — под угрозой удара
По состоянию на 08:47 российская атака по Украине продолжается. В ПС отмечают, что в воздушном пространстве есть несколько враждебных БПЛА.
Под угрозой ударов северные, восточные и южные области. По последним сообщениям ПС, БпЛА двигаются по направлению:
Днепра,
Николаева,
Запорожье,
Грусть,
Каменского/Карнауховки,
Самары.
В этих регионах объявлена воздушная тревога.
Напомним, ночью 17 июня оккупационная армия атаковала дронами территорию конно-спортивной школы Сумской области. По данным властей, в результате удара погибли лошади.