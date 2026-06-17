РФ ударила по Украине реактивными дронами по нескольким направлениям, атака еще продолжается: где и летящая

Шахед / © скриншот с видео

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Россия атаковала Украину из различных направлений ударными БпЛА и дронами-имитаторами в течение вечера 16 и ночи 17 июня. По состоянию на утро вражеская атака продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Какие БпЛА атаковали регионы Украины

Согласно официальным сообщениям, начиная с вечера 16 июня и в течение ночи 17 июня, Россия атаковала Украину разными типами дронов:

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119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),

Гербера,

Италмас,

дронами-имитаторами типа «Пародия».

Откуда летели дроны на Украину

Дроны летели по направлениям:

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Орел — рф,

Чауда — ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, есть попадание русских дронов. Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6-х.

Атака РФ продолжается: какие регионы — под угрозой удара

По состоянию на 08:47 российская атака по Украине продолжается. В ПС отмечают, что в воздушном пространстве есть несколько враждебных БПЛА.

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Под угрозой ударов северные, восточные и южные области. По последним сообщениям ПС, БпЛА двигаются по направлению:

Днепра,

Николаева,

Запорожье,

Грусть,

Каменского/Карнауховки,

Самары.

В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Напомним, ночью 17 июня оккупационная армия атаковала дронами территорию конно-спортивной школы Сумской области. По данным властей, в результате удара погибли лошади.

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