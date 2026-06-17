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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
780
Время на прочтение
2 мин

РФ ударила по Украине реактивными дронами по нескольким направлениям, атака еще продолжается: где и летящая

К сожалению, есть попадание российских дронов. Атака БПЛА продолжается.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Шахед

Шахед / © скриншот с видео

Россия атаковала Украину из различных направлений ударными БпЛА и дронами-имитаторами в течение вечера 16 и ночи 17 июня. По состоянию на утро вражеская атака продолжается.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Какие БпЛА атаковали регионы Украины

Согласно официальным сообщениям, начиная с вечера 16 июня и в течение ночи 17 июня, Россия атаковала Украину разными типами дронов:

  • 119 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными),

  • Гербера,

  • Италмас,

  • дронами-имитаторами типа «Пародия».

Откуда летели дроны на Украину

Дроны летели по направлениям:

  • Брянск,

  • Курск,

  • Миллерово,

  • Орел — рф,

  • Чауда — ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито 97 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, есть попадание русских дронов. Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6-х.

Атака РФ продолжается: какие регионы — под угрозой удара

По состоянию на 08:47 российская атака по Украине продолжается. В ПС отмечают, что в воздушном пространстве есть несколько враждебных БПЛА.

Под угрозой ударов северные, восточные и южные области. По последним сообщениям ПС, БпЛА двигаются по направлению:

  • Днепра,

  • Николаева,

  • Запорожье,

  • Грусть,

  • Каменского/Карнауховки,

  • Самары.

В этих регионах объявлена воздушная тревога.

Напомним, ночью 17 июня оккупационная армия атаковала дронами территорию конно-спортивной школы Сумской области. По данным властей, в результате удара погибли лошади.

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Дата публикации
Количество просмотров
780
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