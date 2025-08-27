- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 604
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ ударила по Украине "Шахедами": где произошли попадания
Оккупанты ночью выпустили почти 100 «Шахедов». ПВО работала в ряде областей.
В ночь на 27 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили почти 100 ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 95 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа „Shahed“ и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны», — добавили в ведомстве.
Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях.
Напомним, российские войска массированно атаковали Сумскую общину беспилотниками. В городе прозвучала серия взрывов, повреждены объекты инфраструктуры.
Под ударом находилась и Полтавщина.