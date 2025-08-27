ТСН в социальных сетях

РФ ударила по Украине "Шахедами": где произошли попадания

Оккупанты ночью выпустили почти 100 «Шахедов». ПВО работала в ряде областей.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне терроризируют украинцев

Россияне терроризируют украинцев / © Getty Images

В ночь на 27 августа россияне устроили воздушную атаку по Украине — выпустили почти 100 ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 95 ударными БпЛА типа „Shahed“ и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям. противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БпЛА типа „Shahed“ и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны», — добавили в ведомстве.

Зафиксировано попадание 21 БпЛА на 9 локациях.

Напомним, российские войска массированно атаковали Сумскую общину беспилотниками. В городе прозвучала серия взрывов, повреждены объекты инфраструктуры.

Под ударом находилась и Полтавщина.

