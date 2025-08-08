РФ ударила по Украине "Шахедами" и реактивными дронами: сколько целей уничтожило ПВО

Беспилотник.

В ночь на 8 августа российская армия атаковала Украину 108 средствами воздушного нападения. Оккупанты запустили Shahed, беспилотниками-имитаторы и восемь скоростных (реактивных) БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 82 беспилотника.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 08:00 ПВО было сбито/подавлено 82 воздушных цели: три реактивных беспилотника и 79 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 26 дронов на десяти локациях, а также падение обломков на восьми локациях.

По информации военных, ночью россияне запускали дроны по направлениям Шаталово, Курска, Брянска, Приморско-Ахтарска и Чауды, что во временно аннексированном Крыму.

Напомним, ночью Россия снова атаковала Украину БпЛА. В частности, в Харькове раздались взрывы. Город подвергся атаке вражеским дроном.

Этой ночью русские захватчики атаковали населенные пункты Киевской области ударными дронами. Под ударом оказался Бучанский район. В результате удара в частном секторе возникли пожары, повреждены несколько домов. Были травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет.

