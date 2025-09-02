РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько дронов и где сбила ПВО

Беспилотник.

Ночью против 2 сентября российская армия атаковала Украину 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили 120 дронов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло попадание 30 ударных беспилотников на девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) на пяти локациях.

Этой ночью российские военные атаковали дронами по направлениям Курское, Брянское, Миллерово, Приморско-Ахтарское, а также Чауды, временно аннексированном Крыму.

Напомним, этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В частности, взрывы произошли в Киевской и Днепропетровской областях, Измаильском районе Одесщины, в Сумах и т.д.

Также ночью враг массированно атаковал Белую Церковь в Киевской области беспилотниками. В результате возникли пожары на различных локациях. Из-за "прилетов" погиб один человек, также есть пострадавшие.

В Сумах ночью враг нанес удары. В результате обстрела разрушены помещения торгового ряда, повреждены четыре жилых здания.