РФ ударила по Украине "Шахедами": сколько целей и где уничтожила ПВО

Беспилотник

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Ночью против 4 июня русские войска атаковали 95 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками -имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 61 дрон.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"По состоянию на 09:00 ПВО обезврежен 61 вражеский БпЛА типа Shahed на востоке, юге и севере страны. 36 – сбиты огневыми средствами поражения, 25 – локационно потеряно", - подчеркнули ПС.

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По информации военных, основными направлениями воздушных ударов были Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области. Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в семи локациях.

Напомним, РФ совершила атаку на Харьков и область. Ночной обстрел города длился полтора часа: ракеты и «Шахеды» нанесли удары по городу и пригороду, повлекшие значительные разрушения и пожары.

По информации ситуационного центра, для ударов по Харькову 4 июня ночью враг применил 9 Шахедов и две ракеты, тип которых устанавливается.

Кроме того, в Одессе прогремели взрывы на фоне угрозы атаки российских беспилотников.

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Дата публикации 08:41, 04.06.25 Количество просмотров 10 Дроны атаковали Курскую область