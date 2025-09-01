РФ ударила по Запорожской области: погибли супруги

Враг каждый день атакует мирных украинцев / © Getty Images

Россияне в ночь на 1 сентября обстреляли Пологовский район Запорожской области. Больше всего пострадало село Омельник, где от авиаудара погибли супруги.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

По его данным, за последние сутки оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам области. Среди прочего авиация бомбила Гуляйполе, Полтавку, Малиновку, Белогорье и Успеновку. Также более четырехсот дронов разных типов, в основном FPV, атаковали Камышеваху, Каменское, Приморское, Щербаки и ряд других сел.

Напомним, в ночь на 1 сентября российская армия атаковала Украину 86 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками-имитаторами разных типов. На этот раз россияне запускали дроны с территории временно оккупированного украинского Крыма, а еще по таким российским направлениям, как Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

Украинская ПВО обезвредила 76 вражеских «Shahed» и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны. Остальные 10 ударных БпЛА попали в 6 местах.