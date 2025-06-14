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ТСН в социальных сетях

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Украина
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РФ ударила по Запорожью 14 "Шахедами": есть раненые (фото)

Сегодня ночью Запорожье атаковали 14 «Шахедов», в результате чего ранения получили двое полицейских.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Запорожью 14 июня

Удар по Запорожью 14 июня

В ночь на 14 июня российские войска атаковали город Запорожье 14 «Шахедами». В результате атаки пострадали двое полицейских.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В результате атаки были ранены двое полицейских. Они получили осколочные ранения конечностей. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Медики оказывают раненым копам всю необходимую помощь.

«Из-за российских обстрелов занялось гуманитарное предприятие. Повреждены автомобили, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках», — сообщил глава ОВА.

Тем временем, в ГСЧС опубликовали фото последствий атаки дронов на Запорожье.

Кроме того, Федоров добавил, что один человек погиб, еще двое ранены в результате вражеских атак на Пологовский и Запорожский районы. Всего за сутки оккупанты нанесли 438 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Ранее сообщалось, что РФ вывела в Черное и Средиземное моря корабли с «Калибрами».

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