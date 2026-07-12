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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по Запорожью: есть пострадавшие — первые детали об атаке

Российские войска продолжают бить по гражданскому населению Запорожья.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Запорожью 12 июля

Удар по Запорожью 12 июля

Поздно вечером, 12 июля, российские войска снова нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, два человека получили ранения в результате российской дроновой атаки по Запорожью. Вражеский БПЛА повредил многоэтажку.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, к моменту публикации новости Иван Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области

Напомним, что россияне бьют по Запорожью каждый день. 11 июля в результате вражеской атаки на Запорожье был ранен 9-летний ребенок.

10 июля россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.

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Дата публикации
Количество просмотров
41
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