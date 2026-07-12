РФ ударила по Запорожью: есть пострадавшие — первые детали об атаке

Удар по Запорожью 12 июля

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Поздно вечером, 12 июля, российские войска снова нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, два человека получили ранения в результате российской дроновой атаки по Запорожью. Вражеский БПЛА повредил многоэтажку.

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Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, к моменту публикации новости Иван Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области

Напомним, что россияне бьют по Запорожью каждый день. 11 июля в результате вражеской атаки на Запорожье был ранен 9-летний ребенок.

10 июля россияне нанесли удар по центральной части Запорожья. Из-за ударов КАБ разрушены жилые и нежилые здания. Есть погибший.

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