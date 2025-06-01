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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по Запорожью по меньшей мере семью "Шахедами": человек ранен, повреждена критическая инфраструктура и частные дома

Ночью россияне атаковали Запорожье.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар

Пожар / © ТСН.ua

Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома - враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами".

Об этом сообщил в сообщении в социальных сетях глава ОВА Запорожской области Иван Федоров.

Россияне ударили по частной застройке. Изуродованный дом.

Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошло возгорание.

В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь.

Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.

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