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- Украина
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РФ ударила по Запорожью по меньшей мере семью "Шахедами": человек ранен, повреждена критическая инфраструктура и частные дома
Ночью россияне атаковали Запорожье.
Один человек ранен, повреждены объекты критической инфраструктуры и частные дома - враг атаковал Запорожье по меньшей мере семью "Шахедами".
Об этом сообщил в сообщении в социальных сетях глава ОВА Запорожской области Иван Федоров.
Россияне ударили по частной застройке. Изуродованный дом.
Пострадали и объекты критической инфраструктуры. Там произошло возгорание.
В результате атаки пострадала женщина. Ей оказывается медицинская помощь.
Напомним, что ранее мы писали о том, что Россия атаковала Украину беспилотниками : где раздались взрывы.