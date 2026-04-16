РФ ударила по заправкам на севере Украины: погиб мужчина, есть раненые

Последствия атаки на АЗС на окраине Сумской громады / © Прокуратура Сумской области

Российские войска 16 апреля дважды атаковали автозаправочные станции на окраине Сумской громады, убив одного человека и еще одного ранив. Оккупанты ударили и по авто в Николаевской сельской громаде.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Российские захватчики дважды нанесли удары беспилотниками по АЗС в Сумской громаде. После первого попадания пострадала работница автозаправки — у нее зафиксировали острую реакцию на стресс.

Второй удар оказался смертельным: один человек погиб, еще один получил ранения. Информация о пострадавших уточняется. Как сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко, эта атака произошла в Заречном районе Сум.

По данным прокуратуры Сумщины, погибшим является 26-летний мужчина, а раненый — его 54-летний отец. Прокуроры уже начали досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека.

Кроме того, Григоров проинформировал, что еще один российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской громаде. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Напомним, в ночь на 15 апреля российские дроны трижды атаковали промышленную зону Сум, причем во время ликвидации возгорания спасатели дважды оказались под повторными ударами оккупантов. Несмотря на постоянную угрозу с воздуха, специалисты ГСЧС сумели потушить все очаги огня и предотвратить его распространение.