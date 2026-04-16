РФ ударила по заправкам на севере Украины: погиб мужчина, есть раненые
Мирные жители Сумщины снова оказались под огнем российских БпЛА, которые целились по гражданским объектам.
Российские войска 16 апреля дважды атаковали автозаправочные станции на окраине Сумской громады, убив одного человека и еще одного ранив. Оккупанты ударили и по авто в Николаевской сельской громаде.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Российские захватчики дважды нанесли удары беспилотниками по АЗС в Сумской громаде. После первого попадания пострадала работница автозаправки — у нее зафиксировали острую реакцию на стресс.
Второй удар оказался смертельным: один человек погиб, еще один получил ранения. Информация о пострадавших уточняется. Как сообщил начальник ГВА Сергей Кривошеенко, эта атака произошла в Заречном районе Сум.
По данным прокуратуры Сумщины, погибшим является 26-летний мужчина, а раненый — его 54-летний отец. Прокуроры уже начали досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека.
Кроме того, Григоров проинформировал, что еще один российский дрон атаковал гражданский автомобиль в Николаевской сельской громаде. Водитель получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Напомним, в ночь на 15 апреля российские дроны трижды атаковали промышленную зону Сум, причем во время ликвидации возгорания спасатели дважды оказались под повторными ударами оккупантов. Несмотря на постоянную угрозу с воздуха, специалисты ГСЧС сумели потушить все очаги огня и предотвратить его распространение.