Станция в Коростене. / © Укрзализныця

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Во вторник, 24 ноября, Россия атаковала БпЛА железнодорожную станцию Коростень Житомирской области. Погиб один человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщили в «Укрзализныце».

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На момент атаки у вокзала находился электропоезд. Об угрозе железнодорожников заблаговременно предупредил мониторинговый центр «Укрзализныци». Бригада электропоезда объявила об опасности и приступила к эвакуации пассажиров. Среди работников железной дороги пострадавших нет.

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Также железнодорожники эвакуировали людей из здания вокзала. Сотрудники станции, бригада электропоезда и большинство пассажиров перешли к большому стационарному укрытию.

«После объявления повышенной опасности важно четко следовать инструкциям железнодорожников и звучащих объявлений. Это спасает жизнь. Остаться рядом с железнодорожной инфраструктурой во время объявленной повышенной опасности, когда железнодорожники проводят эвакуацию, — значит подвергать себя смертельной опасности», — подчеркивают в компании.

Как сообщалось, 21 ноября россияне также устроили по железнодорожному вокзалу в Овручском обществе на Житомирщине. В результате удара пострадал один человек.

Атака на Житомирщину 24 ноября: что известно

Этой ночью и утром РФ массированно ударила по городам Украины. В частности, под прицелом находилась Житомирская область. В областном центре под обстрелом оказались два предприятия: повреждено административное здание, ремонтный цех и 36 гражданских автомобилей.

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В Коростене в результате попадания повреждены отделения «Новой почты» и расположенные рядом складские помещения коммерческих предприятий. На месте удара разразился масштабный пожар, который спасателям уже удалось локализовать.

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