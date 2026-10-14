Поезд УЗ. / © Укрзализныця

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В среду, 14 октября, после массированной ночной атаки России на железнодорожную инфраструктуру по всей Украине задерживаются десятки пассажирских поездов. Наибольшее отставание от графика превышает девять часов.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Укрзализныци», отслеживающего движение поездов.

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Из-за российских атак задерживаются внутренние и международные поезда. В частности, от графика отстают рейсы Харьковского, Одесского, Запорожского направлений, поезда в Киев, а также в западные регионы — во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Ясиню и Рахов.

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По данным сервиса «Укрзализныци», самые большие задержки зафиксированы на следующих рейсах:

№ 93/94 Харьков — Хелм — примерно 9:50;

№ ½ Харьков — Рахов — около 6:32 час;

21/22 Львов — Харьков — примерно 6:16;

№ 15/16 Черновцы — Харьков — примерно 5:50.

№ 119/120 Хелм — Днепр — примерно 5:20 час;

№ 61/62 Днепр — Ивано-Франковск — около 5 часов.

Актуальную информацию о задержках и прогнозируемом времени прибытия можно проверить на официальном сервисе «Укрзализныци».

Напомним, в “Укрзализныце” сообщали, что ночью российские удары охватили железнодорожные объекты в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Обошлось без жертв. Однако произошли существенные разрушения. Железнодорожники оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру и организуют альтернативные маршруты.

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