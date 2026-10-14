ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2422
Время на прочтение
1 мин

РФ ударила по железной дороге: движение парализовано, по всей стране сильно задерживаются поезда — список

Из-за российских атак в разных регионах задерживаются поезда и на внутренних рейсах, и на международных.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Поезд УЗ.

Поезд УЗ. / © Укрзализныця

В среду, 14 октября, после массированной ночной атаки России на железнодорожную инфраструктуру по всей Украине задерживаются десятки пассажирских поездов. Наибольшее отставание от графика превышает девять часов.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Укрзализныци», отслеживающего движение поездов.

Из-за российских атак задерживаются внутренние и международные поезда. В частности, от графика отстают рейсы Харьковского, Одесского, Запорожского направлений, поезда в Киев, а также в западные регионы — во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Ясиню и Рахов.

По данным сервиса «Укрзализныци», самые большие задержки зафиксированы на следующих рейсах:

  • № 93/94 Харьков — Хелм — примерно 9:50;

  • № ½ Харьков — Рахов — около 6:32 час;

  • 21/22 Львов — Харьков — примерно 6:16;

  • № 15/16 Черновцы — Харьков — примерно 5:50.

  • № 119/120 Хелм — Днепр — примерно 5:20 час;

  • № 61/62 Днепр — Ивано-Франковск — около 5 часов.

Актуальную информацию о задержках и прогнозируемом времени прибытия можно проверить на официальном сервисе «Укрзализныци».

Напомним, в “Укрзализныце” сообщали, что ночью российские удары охватили железнодорожные объекты в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях. Обошлось без жертв. Однако произошли существенные разрушения. Железнодорожники оперативно восстанавливают поврежденную инфраструктуру и организуют альтернативные маршруты.

Новость дополняется

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie