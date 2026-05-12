РФ ударила по железной дороге в одной из областей — пострадал машинист

Последствия атаки / © Алексей Кулеба

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром Россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.

Об этом сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины.

«Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся к укрытию. Сейчас ему предоставляется необходимая помощь, угрозы жизни нет. В результате попаданий БпЛА повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается», — отметил он.

Реклама

Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны.

Атака по Украине 12 мая — последние новости

Напомним, российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

Детский сад и жилые дома повреждены в Фастовском районе в результате ночной атаки российскими БпЛА. На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

В Киеве тоже было неспокойно. Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки в Оболонском районе столицы и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома.

Реклама

Под ударом оказалась Житомирская область, где в результате воздушной атаки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гражданские автомобили.



Новости партнеров