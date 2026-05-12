РФ ударила по железной дороге в одной из областей — пострадал машинист
В результате попаданий БпЛА повреждены локомотивы и подвижной состав.
Утром Россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.
Об этом сообщил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины.
«Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но обломками был травмирован машинист, когда тот направлялся к укрытию. Сейчас ему предоставляется необходимая помощь, угрозы жизни нет. В результате попаданий БпЛА повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается», — отметил он.
Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны.
Атака по Украине 12 мая — последние новости
Напомним, российские войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Детский сад и жилые дома повреждены в Фастовском районе в результате ночной атаки российскими БпЛА. На местах работают все оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.
В Киеве тоже было неспокойно. Во время воздушной тревоги обломки вражеского беспилотника упали на крышу 16-этажки в Оболонском районе столицы и повлекли за собой пожар, который потушили жильцы дома.
Под ударом оказалась Житомирская область, где в результате воздушной атаки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гражданские автомобили.